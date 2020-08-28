Комик назвал Бузову вдохновителем «неприятных людей»

Российская певица Ольга Бузова вдохновляет своим примером «неприятных людей». Об этом заявил комик Алексей Квашонкин.
Так в рамках программы «Петя любит выпить» на YouTube стендапер
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова в 2019 году понесла многомиллионные убытки. Об этом сообщает KP.RU. Издание отмечает, что Бузову «разорил» ресторанный бизнес. Он опустошил кошелёк певицы на 19 млн рублей. Ещё 1,3 млн она потеряла на продаже собственной линии одежды.
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