Комик назвал Бузову вдохновителем «неприятных людей»

https://static.news.ru/photo/41175f56-ea66-11ea-9e71-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Ольга Бузова вдохновляет своим примером «неприятных людей». Об этом заявил комик Алексей Квашонкин.

Так в рамках программы «Петя любит выпить» на YouTube стендапер объяснил , почему Бузова входит в число нелюбимых им блогеров. По его словам, сама певица «неприятной» не является, но вдохновляет много «неприятных людей» делать то, чем занимается сама.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова в 2019 году понесла многомиллионные убытки. Об этом сообщает KP.RU. Издание отмечает, что Бузову «разорил» ресторанный бизнес. Он опустошил кошелёк певицы на 19 млн рублей. Ещё 1,3 млн она потеряла на продаже собственной линии одежды.