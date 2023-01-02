Известный российский комик попал в больницу в Таиланде Комик Соболев госпитализирован с ротавирусом в Таиланде

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Илья Соболев

Российский комик Илья Соболев и его дочь во время отдыха в Таиланде заразились ротавирусной инфекцией, из-за чего попали в местный госпиталь. В своем Telegram-канале артист рассказал, что им ставят капельницы, поскольку из-за постоянной тошноты они не могут питаться самостоятельно.

Я всегда относился со скептицизмом к местной кухне, но в этот раз что-то нас подкосило. Это ротавирус, он здесь у многих туристов, — пожаловался Соболев.

По его словам, госпитализировали его вместе с дочерью в ночь с 1 на 2 января. Он предположил, что 2 января их выпишут, так как состояние обоих значительно улучшилось.

Ранее инфекционист Иван Коновалов рассказал, что ротавирусом можно заразиться и при получении посылки от курьера. Также таким образом можно заразиться кишечными инфекциями, связанными с бактериями шигелла, сальмонелла, кампилобактер, кишечной палочкой.