Коллега Прилучного рассказал, как Карпович увела его из семьи

https://static.news.ru/photo/4df46630-c769-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Актёр, задействованный в пьесе вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович, рассказал о начале их романа. По его словам, она буквально приворожила артиста. Несмотря на то, что поначалу он пытался убрать её из спектакля, она хитрыми уловками смогла очаровать актёра и добиться его ухода из семьи.

Она раз за разом пыталась наладить с Павлом контакт. То бокал вина поднесёт ему в перерыве, то за плечо обнимет, — вспоминает собеседник «7 дней».

По его словам, после этого последовали «типичные женские штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок. Это в буквальном смысле заставило Прилучного сиять. Он выглядел счастливым словно ребёнок.

По одной из версий, именно вмешательство Карпович привело к разводу Прилучного с Агатой Муцениеце после 10 лет брака. Хоть после развода актёр и утверждал, что в его жизни появилась другая, поклонники ему не поверили. Прошло слишком мало времени после его разрыва с женой, и Прилучного с Карпович заметили на отдыхе у моря вместе. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

На днях стало известно, что Прилучный и Карпович стали жить под одной крышей. По слухам, звезда переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце. Соседи от новой возлюбленной актёра пребывают в шоке. Они уже слышали, как Мирослава наводит свои порядки и спорит с домработницей, заявляя, что она в этом доме хозяйка, писал NEWS.ru.