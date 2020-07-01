Коллега Харламова рассекретил настоящую причину его разрыва с Асмус

https://static.news.ru/photo/34dddc04-bb97-11ea-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Развод актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова стал полной неожиданностью для поклонников пары. Фанаты гадают, почему влюблённые решили расстаться после семи лет брака. Звучали разные предположения, в частности говорили об изменах Гарика и его ревности из-за съёмок жены в фильме «Текст». Одну из причин раскрыл коллега Харламова. По его словам, семья распалась из-за разных интересов.

Гарик очень женой гордился — особенно театральными ролями. Но в то же время ему хотелось второго ребёнка, большой семьи. А Кристина стремилась строить карьеру — надо ковать железо, пока горячо. Она боялась перерыва из-за беременности, не хотела потерять роли в театре, — рассказал он в интервью Teleprogramma.pro.

Он рассказал, что у Кристины всегда была плотная занятость. Она играла главные роли в постановках Театра Ермоловой, у неё были частые съёмки в сериалах и кино. Она периодически соглашалась на участие в телевизионных проектах. Например, сразу после родов она пошла кататься в «Ледниковый период».

Из-за постоянных разъездов атмосфера в доме накалилась, отношения зашли в тупик. Постепенно супруги пришли к тому, что они должны развестись. Их совместная дочь Настя 1 сентября пойдёт в первый класс. Девочка проживает с мамой в загородном посёлке. А Гарик останется жить в Москве, в квартире, которую он приобрёл вскоре после рождения дочери.

Отношения Гарика и Кристины и начались со скандала. Ради молодой актрисы Харламов бросил свою первую жену Юлию Лещенко. В конце июня 2020 года стало известно, что Асмус уходит от Харламова. Юморист поначалу это отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с Гариком Харламовым с 2003 года, рассказала о слабостях артиста, а также назвала истинную, по её мнению, причину развода с Кристиной Асмус. Сазыкина уверена, что никакой измены ни с одной, ни с другой стороны не было, так как у Гарика Харламова «скверный характер». Продюсер рассказала, что артист — «страшный игроман», не прочь выпить и «любил травку», писал NEWS.ru.