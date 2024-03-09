Клан Пугачевой добрался до Кремля? Как обошлись с Киркоровым и Орбакайте

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Алла Пугачева

Недавно стало известно, что у народной артистки СССР Аллы Пугачевой был свой клан. Кому из его членов удалось оказаться в Кремле 8 Марта, а кто остался без номера на главном концерте страны?

Что за клан Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров рассказывал, что в клан Пугачевой входили семья дизайнера Валентина Юдашкина, Александр Буйнов, продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда «Артэс» Александр Доцман, президент Ассоциации высокой моды и прет-а-порте, продюсер «Аншлага», организатор концертов Александр Доцман, звукорежиссер Александр Кальянов, а также Борис Моисеев, пародист Сергея Пенкина, певец Валерий Леонтьев.

По словам Лаврова, в ближний круг Примадонны также входили ее родственники — Кристина Орбакайте с мужьями и детьми и семья Пресняковых. После развода дочери Пугачева сохранила с ними хорошие отношения. Под покровительством Примадонны также находились ее мужья и фавориты: Филипп Киркоров, Владимир Кузьмин, Сергей Челобанов, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые были или остаются частью ее клана.

Правда ли, что Киркоров выступил в Кремле

Народный артист РФ Филипп Киркоров не появился на сцене в Кремле во время шоу для зрителей, однако был в эфире концерта. По данным MK.RU, певец записывал свой номер, в котором также принимала участие исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина, заранее. Журналисты выяснили, что артист сделал это еще утром, без зрителей.

«У Филиппа был в этот день очень напряженный график. Он не мог вечером выйти на сцену, потому как был занят в другом проекте. Поэтому решили найти выход и записать его номер утром. Филипп приехал в Кремль, снялся и уехал по делам», — рассказали собеседники MK.RU.

Была ли Орбакайте на концерте к 8 Марта в Кремле

MK.RU пишет, что на сцену в Кремле также должна была выйти Кристина Орбакайте. По информации журналистов, артистка должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя». Планировалось, что партию Авраама Руссо исполнит Алексей Воробьев. Номер Орбакайте, по информации MK.RU, убрали в последний момент.

«Имя Кристины значилось в программе до последнего. Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — сообщили инсайдеры.

Номер с участием Орбакайте просто убрали, из-за чего Воробьев вышел на сцену лишь на один номер. Компенсировать отсутствие номера удалось благодаря Таисии Повалий и Денису Майданову. Как отметили источники MK.RU, организаторы попросили их исполнить еще композицию. По этой причине зрители услышали не только «Незаконченный роман», но и «Счастье».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Кто еще из клана Пугачевой был на концерте в Кремле

Других членов клана Пугачевой на концерте в Кремле не было, однако в мероприятии приняли участие те, кто заступались за Примадонну после отъезда. На сцене появился народный артист РСФСР Лев Лещенко, считающий, что Примадонна «встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа».

«Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала. Ее право говорить так», — говорил артист.

На кремлевской сцене была и Наташа Королёва. Она поддержала Примадонну после переезда в Израиль и подчеркнула, что Пугачева «великая женщина и великой она будет всегда, несмотря ни на что».

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