Киркоров высказался в адрес Пугачёвой на фоне слухов о ссоре

Филипп Киркоров высказался в адрес бывшей жены Аллы Пугачёвой с которой в последние годы он находится в напряжённых отношениях. Певец отозвался об экс-супруге в самых хвалебных выражениях в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам музыканта, Примадонна не даёт себя
Дружба ничем хорошим не заканчивается, потому что всё равно мы становимся бывшими. Не любимыми, а бывшими друзьями. Что гораздо обиднее. Алла на данный момент первый, главный и лучший продюсер в моей жизни. Как можно по ней не скучать? Она не даёт себя забыть никогда. Я вижу её красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за неё, — заявил Киркоров.
Также певец высказался и об агентстве детских праздников, которого лишился с недавнего времени. По информации СМИ, теперь этим агентством владеет Алла Пугачёва. Что касается Киркорова, он заявил, что за него в этом плане переживать не стоит.
Я рад и счастлив, что агентство, некогда созданное мной, сегодня дарит людям праздники, дарит праздники моим друзьям, — говорит певец.
Ранее близкая подруга Филиппа Киркорова Екатерина Гусева прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачёва якобы отобрала у певца бизнес по организации детских праздников. По словам диджея, у Киркорова сейчас новое агентство по организации праздников.