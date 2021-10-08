Киркоров высказался в адрес Пугачёвой на фоне слухов о ссоре

Филипп Киркоров высказался в адрес бывшей жены Аллы Пугачёвой с которой в последние годы он находится в напряжённых отношениях. Певец отозвался об экс-супруге в самых хвалебных выражениях в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам музыканта, Примадонна не даёт себя забыть никогда, несмотря на то, что теперь они «бывшие друзья».

Дружба ничем хорошим не заканчивается, потому что всё равно мы становимся бывшими. Не любимыми, а бывшими друзьями. Что гораздо обиднее. Алла на данный момент первый, главный и лучший продюсер в моей жизни. Как можно по ней не скучать? Она не даёт себя забыть никогда. Я вижу её красивой, подтянутой, молодой, счастливой. Я не скучаю, а радуюсь за неё, — заявил Киркоров.

Также певец высказался и об агентстве детских праздников, которого лишился с недавнего времени. По информации СМИ, теперь этим агентством владеет Алла Пугачёва. Что касается Киркорова, он заявил, что за него в этом плане переживать не стоит.

Я рад и счастлив, что агентство, некогда созданное мной, сегодня дарит людям праздники, дарит праздники моим друзьям, — говорит певец.

Ранее близкая подруга Филиппа Киркорова Екатерина Гусева прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачёва якобы отобрала у певца бизнес по организации детских праздников. По словам диджея, у Киркорова сейчас новое агентство по организации праздников.