«В первый раз так»: Киркоров рассказал о своем самочувствии после ЧП Киркоров назвал себя Фениксом после ЧП с фейерверком в Санкт-Петербурге

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский поп-король Филипп Киркоров назвал себя птицей Фениксом после происшествия с фейерверком на концерте в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. В беседе со «СтарХитом» он признался, что на сцене его поджарили таким образом впервые.

Я позавчера горел, да. Ничего, выжил, не сгорел! Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, чтобы зритель ничего не понял. А все остальное… Раны заживают. <...> В первый раз меня поджарили так на сцене, в первый раз… — рассказал Киркоров.

Ранее в Сети показали кадры, на которых можно увидеть, что Киркоров стоит на подвесной «качеле», которая спускает его вниз на сцену. За спиной у исполнителя при этом горел фейерверк. Музыкант, согласно задумке, должен был эффектно спуститься на фоне вырывающихся искр, но ему, по непонятным причинам, пришлось «контролировать» огонь руками. Со стороны показалось, что у Киркорова буквально горит куртка. Известно, что артист получил ожоги рук.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Киркорову нужно запретить посещать зону проведения специальной военной операции. По его словам, исполнитель приехал к бойцам только один раз и привез «паленые сигареты».