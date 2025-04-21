«Привез паленые сигареты»: Бородин призвал не пускать Киркорова в зону СВО Глава ФПБК Бородин призвал запретить Киркорову поездки в зону СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народному артисту России Филиппу Киркорову нужно запретить посещать зону проведения специальной военной операции, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, исполнитель приехал к бойцам только один раз и привез «паленые сигареты».

Киркорову лучше молчать. Мы не видим, чтобы он помогал в больших объемах. Один раз он приезжал, когда наша организация подняла тему «голой» вечеринки, мы довели все до президента [Владимира] Путина. После этого Киркоров «переобулся» и побежал в зону СВО, привез паленые сигареты, не знаем, с какого он завода набрал контрафакта. На этом вся его помощь закончилась. Киркорова нужно подальше держать от СВО, мало ли, что-то переклинит у мужиков, — сказал Бородин.

Он добавил, что некоторые артисты и организации, которые зарабатывают меньше Киркорова, тратят десятки миллионов рублей на поддержку СВО. В качестве примера Бородин привел певца Сергея Куприка, который отдает половину гонораров на гуманитарную помощь.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что Киркорову следует купить пасхальные куличи российским военным в зоне СВО, а не хвастаться своим за 100 тысяч рублей. По его словам, певцу однажды уже приходилось извиняться перед всей страной.