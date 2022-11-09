Киркоров ударил зрителя букетом цветов во время концерта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров отхлестал по лицу своего поклонника букетом цветов во время выступления в Казахстане, видео с моментом перепалки было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как недовольный музыкант спустился в зрительный зал, нанес зрителю два удара цветами, бросил букет на сцену и продолжил петь.

«Экспресс газета» также выложила видео еще одного инцидента с концерта. По завершении выступления Киркоров с охапкой цветов в руках выгонял кого-то из купивших билеты зрителей из зала, пока рядом с ним фотографировались фанаты и пытались вручить ему букеты.

Ранее в Telegram-канале «НеМалахов» появилось видео с самой большой площадки столицы Узбекистана во дворце «Дружбы народов» в Ташкенте. Как отмечали СМИ, на кадрах певец не попадает в ноты и откровенно не вытягивает песню голосом. Пользователи Сети также предположили, что музыкант потратил все свои силы на разборки с певицей Наргиз, которая не сдержала эмоций и нецензурно выругалась, увидев афишу певца в Узбекистане. Во время выступления Киркоров посвятил целую речь коллеге по цеху, назвав ее «уродиной», и заявивший, что «тот, кто не умеет любить, никогда не споет песню о любви, у него никогда ничего не получится». Многие зрители остались недовольны таким «номером» певца и заметили, что они покупали билеты на концерт не для того, чтобы выслушивать разборки артистов.

Ранее Филипп Киркоров после концерта в Санкт-Петербурге послал в жопу журналистку, задавшую вопрос, ворует ли он меню из ресторанов. 55-летний эстрадный артист отметил, что за годы карьеры на эстраде он чего только ни привозил с гастролей, и признался, что среди этих вещей было меню из разных ресторанов. Представитель артиста Екатерина Успенская в беседе с NEWS.ru объяснила, что диалог был шутливым, журналистка не была оскорблена.