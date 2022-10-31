Представитель Киркорова объяснила, почему певец послал журналистку Представитель Киркорова назвала грубость певца в адрес журналистки «шутливым диалогом»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Слова певца Филиппа Киркорова во время интервью в Санкт-Петербурге вырвали из контекста шутливого диалога, журналистка не была оскорблена, сообщила NEWS.ru представитель артиста Екатерина Успенская. По ее словам, общавшаяся с Киркоровым представительница СМИ сама удивилась, почему ситуацию преподнесли именно в таком виде.

В очередной раз кто-то из зевак выцепил из контекста часть шутливого диалога и выставили это так, что Киркоров оскорбил. Мы связались с журналистами, потому что не понимали, как такое могло случиться. Журналистка сама удивилась, что это так преподнесли, — заявила Успенская.

В Сети распространилось видео, как Филипп Киркоров после концерта в Санкт-Петербурге обозвал журналистку, задавшую вопрос, ворует ли он меню из ресторанов. 55-летний эстрадный артист отметил, что за годы карьеры на эстраде он чего только ни привозил с гастролей, и признался, что среди этих вещей было меню из разных ресторанов. «Тырите?» — отреагировала на ответ знаменитости интервьюер. В ответ Киркоров сказал: «Пошла ты в жопу».

В 2004 году Киркоров попал в скандал, оскорбив во время пресс-конференции журналистку. Артист заявил, что его раздражает ее розовая кофточка, ее грудь и микрофон. Высказывание Киркорова вызвало широкий резонанс, тогда против певца начали судебное разбирательство.