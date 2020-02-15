Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Наталья Штурм рассказала о школьном романе с будущим миллиардером Романом Абрамовичем. С будущим олигархом певица училась в параллельных классах в школе № 232 в Москве.

Наталья не замечала Абрамовича как объект влюблённости, но дружила с ним, потому что он хорошо разбирался в математике. Мы же были в театральном классе, элита, а он учился в обычном....