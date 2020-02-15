Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности. По его словам, на церемонии награждения премией «Оскар» в Лос-Анджелесе он и не пытался сделать снимок со звездой Голливуда.
У меня даже не было никаких попыток. Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно? — отметил певец в эфире телеканала НТВ.
Он добавил, что ему не привыкать к подобным слухам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поп-исполнитель похвастался именным билетом в партер Dolby Theatre, где вручался «Оскар». Место Киркорова оказалось почти у сцены, где наградили лучших режиссёров, актёров и других киноделов. Певец отметил, что пришёл поболеть за россиянку Анну Бутурлину, которая озвучила мультфильм «Холодное сердце 2» и вместе с другими актрисами дубляжа исполнила заглавную песню картины.