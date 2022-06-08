«Казались мне умнее»: Пригожин о позиции ряда российских звезд по Украине Продюсер Пригожин рассказал, что некоторые звезды казались ему умнее до начала спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разочаровался в некоторых российских звездах шоу-бизнеса из-за их реакции на спецоперацию на Украине и геополитическую ситуацию. Он рассказал в беседе с NEWS.ru, что о некоторых людях думал лучше, чем они того заслуживают. Муж певицы Валерии уверен, что украинский кризис и его последствия рано или поздно расставят все по своим местам, в частности, в сфере шоу-бизнеса. Он призвал прекратить публичную порку сограждан, чтобы «лишь бы чужие боялись», так как это может привести к плачевным результатам.

Если честно, некоторые люди казались мне умнее, а оказались откровенными идиотами, — заявил он.

Продюсер считает, что «порочную практику бить своих, чтобы чужие боялись», необходимо прекратить вопреки желанию «восхищенной публики».

Я, честно говоря, в шоке от всего происходящего, как говорится, чувствую себя как «свой среди чужих, чужой среди своих». Отдельно хочу отметить, что надо прекращать порочную практику бить своих, чтобы чужие боялись, так как если мы все друг с другом перессоримся на радость восхищенной публики, ни к чему хорошему это не приведет, — добавил Пригожин.

Ранее пародист Максим Галкин дал концерт в Израиле на русском языке, в ходе которого пошутил про спецоперацию на Украине и возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он посмеялся над тем, что россиянам придется менять некоторые шведские названия. После выступления артист столкнулся с жесткой критикой и был вынужден оправдываться.

Галкин опубликовал в соцсети видеоролик, в котором заявил, что за всю карьеру ни разу «ни одним словом не облил грязью свою родную любимую Россию». Он подчеркнул, что всегда лишь пародировал политиков и «высмеивал лживых жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников».

Позже на его защиту встала примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая репостнула его видео с комментарием «имеющий уши да услышит».