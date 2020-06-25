«Карман не расширяет»: мать Бузовой отреагировала на доход Ольги в $2,7 млн

https://static.news.ru/photo/f8f45220-b6f7-11ea-89ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Мать Ольги Бузовой прокомментировала оценку дохода дочери в $2,7 млн журналом Forbes. В рейтинге издания та заняла вторую строчку в списке самых успешных звёзд шоу-бизнеса до 40 лет.

Места в рейтинге распределялись согласно двум критериям: финансовым доходам (с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года) и популярности, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, поисковых запросов, количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Что касается упоминаний в СМИ, то это карман не расширяет. В её случае большинство упоминаний негативное, — сказала Ирина Бузова в разговоре с «КП-Петербург».

Дохода дочери она не знает. Однако уверена, что всё-таки указанный заработок Ольги в 2,7 миллиона долларов взят «с потолка».

Человек, который составляет рейтинг, думает, что если бы у него было столько подписчиков, то каждый пост стоил бы такую-то сумму и он бы «рубил» столько-то денег. Хотя, может, эта сумма и соответствует истине. Я не знаю, мы обсуждаем с дочерью только новые проекты, но не материальную сторону. Считать деньги в чужом кармане — это российская черта. Но я ни у кого из членов семьи не спрашиваю о доходах. Это признак невоспитанности. Когда мне что-то надо, я прошу у ребёнка, она мне даёт, — добавила звёздная мама.

В рейтинге молодых и успешных звёзд шоу-бизнеса Бузову обошёл лишь чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн). Также в тройку вошёл Егор Крид ($6,9 млн).

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