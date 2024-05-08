Канье Уэст приедет в Россию? Когда концерт, это правда или фейк

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Российские СМИ сообщили, что Канье Уэст якобы едет Москву с концертом в свой день рождения. Правда ли это, кто об этом сообщил и правда ли, что Канье хотел сделать Россию «своим вторым домом»?

Кто сообщил о приезде Канье Уэста в Москву

Новость о приезде известного рэпера в Россию запустил 8 мая Telegram-канал Mash. Журналистам об этом якобы рассказали организаторы концерта в «Лужниках».

Согласно сообщению Mash, контракт с Йе (творческий псевдоним рэпера) уже подписан: он собирается приехать в Москву вместе с женой Бьянкой Цензори и даст концерт в свой день рождения 8 июня. После этого он якобы будет праздновать свой 47-й день рождения в столице России.

«Сам артист признался — ждет, рад и заряжен на успех», — пишет Mash.

Кто опроверг сообщения о приезде Канье Уэста в Москву

Уже через несколько часов сообщение Mash опровергли источники из мира шоу-бизнеса: по крайней мере этим летом Канье в Москву точно не приедет, заявил «Известиям» и РИА Новости создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

«Новость — фейк. С чего вы взяли, что это правда, что вообще будет концерт? Журналисты просто решили хайпануть, услышав звон, не зная, где он», — заявил Ратников.

При этом концертный менеджер предупредил, что попытки договориться с Канье были — около полутора месяцев назад. Однако Йе запросил за выступление не менее $5 млн, и никто не был готов платить такие деньги.

Ранее, в 2022, году блогеры утверждали, что Канье берет за концерт $1 млн. Однако рэпер немедленно их поправил: он заявил RapDailyThoughts, что стоимость его шоу составляет $8 млн. Ранее аналогичную сумму называл журнал TMZ, когда Йе отказался выступать на фестивале Coachella — вместо него хедлайнером стал The Weeknd. Среди других рэперов с огромной стоимостью выступлений выделяются JAY-Z, который берет $1 млн за концерт, и Рик Росс, который требует $0,6 млн.

Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press Канье Уэст

Когда пошли слухи о том, что Канье Уэст едет в Москву

Канье Уэст еще никогда не выступал в России. В январе 2022 года издание Billboard сообщило, что Йе планирует приехать с концертом Sunday Service в Москву «весной или летом» и якобы даже собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным.

По словам «друга и советника» рэпера Амира Судана, Канье рассчитывал создать свой бизнес в России совместно с бизнесменом Аразом Агаларовым и его сыном Эмином, гендиректором «Крокус Сити Холла».

«Россия будет для Йе вторым домом! Он там будет проводить много времени», — объявил Амир Судан.

В тот же день официальный представитель рэпера Пьер Ружье написал журналу Rolling Stone, что сообщения о поездке в Россию «полностью вымышлены». Кремль со своей стороны заявил в соцсети X (бывший Twitter), что встреча с Путиным не планируется и в Кремле «недостаточно знакомы с работами Канье Уэста, чтобы оценивать их».

Где сейчас Канье Уэст

Как пишет сайт Hot New Hip Hop, Канье Уэст недавно попал в СМИ, заявив о запуске собственного порносервиса YEEZY Porn, запуск которого якобы должен был состояться 24 апреля 2024 года.

Однако 7 мая все упоминания о YEEZY Porn и выложенная рэпером реклама «испарились», пишет HNHH. Блогеры сообщают, что Йе «передумал» и отказался от своего порнопроекта. Официальных заявлений по этому поводу, впрочем, не было.

Читайте также:

EMIN возвращается к концертам после «Крокуса»: где он был, куда поедет

Теракт в «Крокус Сити», последние новости 26 апреля: в деле новый фигурант

Рэпер с носком на пенисе: кто такой, чем известен, вечеринка Ивлеевой