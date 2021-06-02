Канделаки разбогатела за год на 100 млн рублей

Доход Тины Канделаки за год вырос на 99,6 млн рублей. Такие данные приводит Telegram-канал «Цена красоты» со ссылкой на открытые данные Ростеха об имуществе работников.
В 2019 году доход журналистки
Доход мужа Тины Канделаки Василия Бровко составляет только 37,2 млн рублей. В Ростехе он занимает должность директора по особым поручениям.
Как сообщалось ранее, российская телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала в Instagram своим подписчикам упругий живот. По словам журналистки, таких результатов ей удалось добиться благодаря массажу.