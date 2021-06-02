Канделаки разбогатела за год на 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/747215e2-c415-11eb-a744-96000091f725_660.jpg Тина Канделаки Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Доход Тины Канделаки за год вырос на 99,6 млн рублей. Такие данные приводит Telegram-канал «Цена красоты» со ссылкой на открытые данные Ростеха об имуществе работников.

В 2019 году доход журналистки составлял 158,9 млн рублей, в 2020 — 258,5 млн рублей. Канделаки в последнее время активно развивает свои проекты в сфере бьюти-индустрии. У неё есть собственный бренд косметики, телеведущая запустила дорогостоящие курсы о красоте и здоровом образе жизни. На дочь Канделаки оформлена клиника, но предполагается, что заведение в этом году терпит убытки.

Доход мужа Тины Канделаки Василия Бровко составляет только 37,2 млн рублей. В Ростехе он занимает должность директора по особым поручениям.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала в Instagram своим подписчикам упругий живот. По словам журналистки, таких результатов ей удалось добиться благодаря массажу.