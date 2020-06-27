Каменских поздравила Потапа со званием заслуженного артиста Украины

https://static.news.ru/photo/c251cfce-b90c-11ea-834f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Участник музыкальной группы «Потап и Настя» Алексей Потапенко был удостоен звания заслуженного артиста Украины. Его жена и партнёр по коллективу Анастасия Каменских на своей официальной странице в социальной сети поздравила мужа с этим достижением.

Она назвала любимого «гением» и обнародовала милое семейное фото. На снимке Каменских обнимает Потапа, а тот, прищурившись, улыбается в объятиях супруги. Пара на фотографии одета в белые футболки.

А моего гения сегодня наградили званием «Заслуженный артист Украины»! Поздравляю тебя, моё солнышко! Ты заслуживаешь как никто, — написала Каменских в Instagram.

Роман Потапа и Насти продолжался долгие годы параллельно с совместной творческой деятельностью. В итоге мужчина расстался со своей бывшей супругой Ириной Горовой и женился на Каменских в октябре 2018 года. В мае 2019-го они организовали свадебное торжество.

Как ранее передавал NEWS.ru, Потап поздравил свою супругу Настю Каменских с ситцевой свадьбой. В честь торжественной даты он опубликовал фотографию с прошлогоднего торжества.

До этого пара показывала, как они перевоплотились в Аллу Пугачёву и Софию Ротару.