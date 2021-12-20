«Какой я был дурак»: Бузова объяснила Тарасову, что он о ней думает

Ольга Бузова рассказала, что на самом деле думает о ней её бывший муж Дмитрий Тарасов. По мнению певицы, бывший футболист жалеет о том, что разошёлся с Бузовой, и назвала его «дураком». Видеозапись выступления исполнительницы доступна в Telegram-канале Super.ru.

Он машет с галёрки. Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: «Какой же я дурак. Как я мог её просрать», — заявила Бузова.

Известно, что оба встретились на премии канала FashionTV.

Ранее сообщалось, что Сергей Соседов буквально вынудил расплакаться Ольгу Бузову, раскритиковав её подопечного в шоу «X-Фактор» на телеканале «Беларусь 1». Полуфинал шоу состоялся 18 декабря, в нём приняли участие пятеро певцов, но в финал прошли трое.

Соседов раскритиковал выступление Никиты Белько, заявив, что тот добивается успеха только привлекательной внешностью, а не голосом. На что обиженный участник сказал, что всю жизнь пробивал себе дорогу голосом. За своего подопечного вступилась Ольга Бузова, заявившая, что видит в словах музыкального критика специальную провокацию.