Как выглядит Юлия Высоцкая на сцене и в жизни: фото жены Кончаловского Актриса отметила сегодня 50-летие

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на красной дорожке перед премьерой своего фильма «Грех»

Юлия Высоцкая — известная актриса, телеведущая и жена Андрея Кончаловского. Они живут в браке с 1998-го, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. Высоцкая сыграла во многих театральных постановках и фильмах своего супруга, среди которых: «Дом дураков», «Глянец», «Щелкунчик и Крысиный король», «Рай», «Дорогие товарищи». На сцене и съемках она часто перевоплощается в барышень из других веков или социальных классов.

В жизни Юлия блистает на ковровых дорожках кинофестивалей рядом со своим мужем. У супругов двое общих детей: дочь Мария (1999 г. р.) и сын Петр (2004 г. р.). Младший не раз сопровождал родителей на премьерах фильмов отца. О дочери пары ничего не известно уже 10 лет. Мария получила серьезную травму в аварии, произошедшей во Франции в 2013-м. Дочь Кончаловского не была пристегнута ремнем безопасности в момент ДТП. Долгое время она находилась в коме. О ее состоянии не рассказывает никто из членов их семьи уже несколько лет.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, несмотря на произошедшую трагедию, стараются не показывать своей боли на публике. На светских мероприятиях супруги часто появляются в одежде в одном стиле и стараются улыбаться фотографам.

Как Высоцкая менялась для ролей и какая она в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.