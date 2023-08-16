Юлия Высоцкая — известная актриса, телеведущая и жена Андрея Кончаловского. Они живут в браке с 1998-го, несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. Высоцкая сыграла во многих театральных постановках и фильмах своего супруга, среди которых: «Дом дураков», «Глянец», «Щелкунчик и Крысиный король», «Рай», «Дорогие товарищи». На сцене и съемках она часто перевоплощается в барышень из других веков или социальных классов.
В жизни Юлия блистает на ковровых дорожках кинофестивалей рядом со своим мужем. У супругов двое общих детей: дочь Мария (1999 г. р.) и сын Петр (2004 г. р.). Младший не раз сопровождал родителей на премьерах фильмов отца. О дочери пары ничего не известно уже 10 лет. Мария получила серьезную травму в аварии, произошедшей во Франции в 2013-м. Дочь Кончаловского не была пристегнута ремнем безопасности в момент ДТП. Долгое время она находилась в коме. О ее состоянии не рассказывает никто из членов их семьи уже несколько лет.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, несмотря на произошедшую трагедию, стараются не показывать своей боли на публике. На светских мероприятиях супруги часто появляются в одежде в одном стиле и стараются улыбаться фотографам.
Как Высоцкая менялась для ролей и какая она в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Режиссер, актер Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая на концерте на Красной площади
Фото: Гришин Анатолий/ИТАР-ТАСС
Юлия Высоцкая в роли Жанны в фильме Андрея Кончаловского «Дом дураков», который участвовал в конкурсной программе 59-го Венецианского кинофестиваля и завоевал Большую премию международного жюри
Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС
Юлия Высоцкая и Александр Домогаров на выставке товаров и услуг класса люкс Millionaire Fair 2006
Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС
Актриса Юлия Высоцкая в роли фрекен Жюли и Алексей Гришин (Жан) в сцене из спектакля «Мисс Жюли» в постановке режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Филипп Киркоров и Ани Лорак (слева направо) позируют фотографу в холле театра «Новая Опера»
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая и режиссер Егор Кончаловский (слева направо) на торжественном вечере, посвященном 100-летию Сергея Михалкова
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российский режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой перед показом своего фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» в основном конкурсе 71-го Венецианского международного кинофестиваля
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Российский режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой и дочерью Еленой Кончаловской (слева направо) на церемонии закрытия 71-го Венецианского международного кинофестиваля
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма «Дорогие товарищи!» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Министр культуры РФ Владимир Мединский и актриса Юлия Высоцкая, удостоенная звания «Заслуженный артист РФ»
Фото: Геннадий Авраменко/РИА Новости
Режиссёр Андрей Кончаловский, его супруга, актриса Юлия Высоцкая и их сын Пётр на церемонии закрытия 73-го Венецианского международного кинофестиваля
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Юлия Высоцкая на предпремьерном показе спектакля «Вишневый сад» в постановке Андрея Кончаловского
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Актриса Юлия Высоцкая, получившая приз в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Рай», на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА»
Фото: Татьяна Волобуева/РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма «Дорогие товарищи!» на 77-м Венецианском международном кинофестивале
Фото: Татьяна Волобуева/РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский, его супруга, актриса Юлия Высоцкая и сын Петр на красной дорожке премьеры фильма «Дорогие товарищи!» на 77-м Венецианском международном кинофестивале
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля «Укрощение строптивой» в постановке режиссера Андрея Кончаловского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юлия Высоцкая в роли Марины в сцене из спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка» в постановке режиссера народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юлия Высоцкая в роли Марины и актер Алексей Розин в роли Ивана в сцене из спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка» в постановке режиссера народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского