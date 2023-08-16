Встретились в лифте, пережили кому дочери: история Высоцкой и Кончаловского 16 августа жене Андрея Кончаловского исполнилось 50 лет

Фото: ETTORE FERRARI/EPA/TASS

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая

Актриса, YouTube-блогер и телеведущая Юлия Высоцкая сегодня, 16 августа, отмечает 50-летие. Она продолжает сниматься в кино, играть в театре. Чаще всего актрису можно увидеть в картинах кинорежиссера и ее мужа Андрея Кончаловского. Несмотря на разницу в возрасте в 36 лет, они счастливы в браке уже четверть века. В честь юбилея Высоцкой NEWS.ru рассказывает историю отношений актрисы и режиссера: как они пережили разные скандалы и трагедию, случившуюся с их дочерью Машей.

Как познакомились Кончаловский и Высоцкая

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая встретились в лифте сочинской гостиницы «Жемчужина». Тогда, в 1996 году, оба прилетели на кинофестиваль «Кинотавр». Ей было 22 года, а ему — 58 лет. В то время имя Кончаловского знали не только в России, но и за ее пределами. Он снял «Сибириаду», «Романс о влюбленных» и «Танго и Кэш» с Куртом Расселом и Сильвестром Сталлоне.

Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Она работала в Белорусском академическом театре им. Янки Купалы в Минске. На момент встречи Юлия уже развелась с первым мужем, однокурсником по Белорусской государственной академии искусств и будущим режиссером Анатолием Котом, а Кончаловский все еще был женат на дикторе Ирине Мартыновой.

Отношения завязались внезапно. Уже через два дня Андрей позвал Юлию в поездку в Стамбул. А после они полетели в Лондон. Высоцкая знала, что ее избранник женат, поэтому не строила никаких планов о совместном будущем с режиссером. Ей нравилось находиться рядом с интересным человеком, путешествовать, обсуждать увиденное. За два года они побывали в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Майами, на Ямайке.

Кончаловский развелся с Мартыновой и предложил Юлии выйти за него замуж. Для него это был уже пятый брак. До диктора Ирины режиссер был женат на балерине Ирине Кандат, актрисе Наталии Аринбасаровой и на Вивиан Михалковой.

«Я вообще не хотела замуж — ни за него, ни за кого другого. У меня тогда была одна страсть — театр, и мечтала я только об одном — стать артисткой. Но Кончаловский во мне это сломал. Сейчас я по-прежнему трепетно отношусь к театру, он значит для меня очень много, но ни за что не смогу сказать, что профессия стоит на первом месте. Важнее всего для меня дети и он, муж», — признавалась актриса спустя десять лет брака «7 дням».

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Режиссер, актер Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая на концерте на Красной площади

Почему Высоцкую обвиняли в меркантильности

Многие подозревали Высоцкую в неискренности, обвиняли в меркантильности, жадности к деньгам и славе. Это подтверждал и сам режиссер.

«Действительно, в то время, когда наш роман только начинался, почти все подозревали Юльку в неискренности, в фальши — мол, нашла себе немолодого человека с деньгами, позарилась на богатство и славу», — говорил он.

Однако Юлия заметила, что если бы ее интересовала только выгода, она бы «могла закрутить роман с Марком Рудинштейном».

«Кинопродюсер, организатор фестиваля, может и на роли продвинуть, и кинопремиями обеспечить. Но разве в этом дело? Просто когда смотришь на Андрея Сергеевича, да еще и слушаешь его, не влюбиться невозможно. И тут нет разницы, кем работает этот мужчина. Ну, был бы он учителем или врачом, инженером, архитектором, музыкантом...» — рассказывала Высоцкая.

В чем секрет долгого брака Высоцкой и Кончаловского

Режиссер уверен, что их отношения не просуществовали бы так долго без любви и «единения душ». Он считает, что «огромное количество известных и состоятельных людей глубоко несчастны именно оттого, что не нашли свое соответствие в другом человеке, не узнали, что существует между мужчиной и женщиной такое чудо, как родство душ». При этом он не отрицает, что именно разница в возрасте помогла им сохранить отношения.

«Бывает, мы страшно поругаемся с Юлей, просто огненно поконфликтуем. По самым разным причинам, кстати, как правило, пустяковым. Но это, я думаю, часть нормальной жизни, так и должно быть, без этого невозможно существовать вместе. Мы же личности, у каждого свои интересы, и иногда, отстаивая собственные территории, по отношению друг к другу поступаем неправильно. Возможно, эгоистично. Но если бы все было слишком мирно, жилось бы скучно. Важно, что мы усвоили самое главное: нельзя расставаться в скандале», — признавался Кончаловский.

У Высоцкой на этот счет другое мнение. Она считает, что главное в семейной жизни — находить компромиссы, проявлять такт и работать над собой, например, «первым мириться, искать выход». На YouTube-шоу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Юлия Высоцкая призналась, что они могли не раз расстаться с Андреем Кончаловским. Но их все время что-то связывало. Актриса называет эту связь невероятной и отмечает, что в последнее время она для мужа Пятачок, так как «он все время меня куда-то ведет».

Какая трагедия случилась в 2013-м с дочерью Высоцкой Машей

У супругов — двое общих детей: дочь Мария (1999 г. р.) и сын Петр (2004 г. р.). Помимо этого, у Кончаловского еще пятеро детей от предыдущих браков: Егор от второй жены, актрисы Наталии Аринбасаровой, Александра от третьей жены, востоковеда Вивиан Михалковой, Наталья и Елена от четвертой жены, диктора Ирины Мартыновой, и Дарья от актрисы Ирины Бразговки.

12 октября 2013 года в семье Кончаловского и Высоцкой произошла трагедия. Они с детьми находились на отдыхе во Франции. Андрей вез жену, сына и дочь в арендованном «Мерседесе», но потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу. Его транспортное средство столкнулось с другой машиной.

Дочь Маша не была пристегнута ремнем безопасности и получила черепно-мозговую травму. Долгое время она находилась в коме. Родители перевозили ее из Франции в Россию, затем в Италию.

Супруги старательно избегали любого упоминания аварии и состояния дочери в СМИ. Единственный раз Андрей Сергеевич рассказал о Маше в интервью Владимиру Познеру. Режиссер признался, что пытается смотреть на произошедшее с оптимизмом, а спасаться от отчаяния ему помогает обретение нового смысла жизни.

«Моя цель — чтобы Маша выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — объяснил Кончаловский.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Андрей Кончаловский с супругой и главным редактором Юлией Высоцкой на вечеринке

В 2015 году Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери журналу Tatler. По словам Высоцкой, жизнь их семьи полностью изменилась. Актриса тогда призналась, что восстановление идет медленно.

«Нам с самого начала говорили, что оно будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Все в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания», — говорила актриса.

Она признавалась, что никогда не винила в случившемся мужа. По словам Высоцкой, он очень тяжело переживает эту ситуацию, но старается этого не показывать: уходит в работу, пишет сценарии, читает лекции студентам.

«Он закрытый человек, даже от самого себя. Но он много работает, безумно много. Спит по три-четыре часа. Один проект за другим. Три сценария одновременно. Бесконечно читает лекции студентам. Он всегда был трудоголиком. Сегодня его интересуют культурология, человек, Чехов и так далее. Если бы не работа, ему бы, конечно, было тяжелее», — рассказала Высоцкая.

Какое хобби Высоцкой помогло ей стать телезвездой

Юлия не скрывает, что авария разделила их жизни на «до» и «после». Но, несмотря на тяжелые испытания, Юлия не сдается. Более 15 лет Высоцкая ведет программу «Едим дома!», на момент написания этого материала выпустила 36 книг по кулинарии и открыла кафе и ресторан в Москве, на открытии которого побывали все звезды, даже Алла Пугачева.

Высоцкая известна по фильмам мужа «Дом дураков», «Глянец», «Щелкунчик и Крысиный король», «Рай», «Дорогие товарищи» и спектаклям в театре имени Моссовета — «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Сцены из супружеской жизни».

Андрей Кончаловский однажды раскрыл секрет такой продуктивности жены. Он объяснил это так: «Юля требовательная, немыслимо страдающая оттого, что никак не может соответствовать внутреннему идеалу с какими-то самой себе непонятно зачем установленными планками».

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