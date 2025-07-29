«Кадышевой и не снилось»: продюсер сравнил заработки певицы и Пугачевой Продюсер Лавров сказал, что Пугачева зарабатывала в разы больше Кадышевой

Певица Алла Пугачева всегда зарабатывала в разы больше Надежды Кадышевой, их заработки несопоставимы, сказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что у Пугачевой не было кассовых концертов с 2010 года, потому что она очень хорошо получала за корпоративы, и необходимости гастролировать у нее не было.

У Пугачевой просто не было необходимости давать кассовые концерты. Она всегда была популярна и выступала на корпоративах, за один «заказник» она могла получить €250 тысяч (23 млн рублей. — NEWS.ru). Это были огромные деньги, по нынешним временам это как миллион евро. У нее были такие заработки, что Надежде Кадышевой это и не снилось, — сказал Лавров.

Концертный директор выразил уверенность, что Кадышевой никогда не догнать Пугачеву по деньгам и успеху, «как бы она и ее сын этого ни хотели».

При всем моем уважении к Надежде Никитичне, ей до Аллы Борисовны как до луны. Пугачева была глыбой шоу-бизнеса, она была Примадонной, открывала ногой любые двери, — поделился мнением Лавров.

В последнее время Кадышева очень популярна у зумеров. Она выступает только на больших площадках, ее гонорар вырос до 20 млн рублей.

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