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29 июля 2025 в 18:15

«Кадышевой и не снилось»: продюсер сравнил заработки певицы и Пугачевой

Продюсер Лавров сказал, что Пугачева зарабатывала в разы больше Кадышевой

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева всегда зарабатывала в разы больше Надежды Кадышевой, их заработки несопоставимы, сказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что у Пугачевой не было кассовых концертов с 2010 года, потому что она очень хорошо получала за корпоративы, и необходимости гастролировать у нее не было.

У Пугачевой просто не было необходимости давать кассовые концерты. Она всегда была популярна и выступала на корпоративах, за один «заказник» она могла получить €250 тысяч (23 млн рублей. — NEWS.ru). Это были огромные деньги, по нынешним временам это как миллион евро. У нее были такие заработки, что Надежде Кадышевой это и не снилось, — сказал Лавров.

Концертный директор выразил уверенность, что Кадышевой никогда не догнать Пугачеву по деньгам и успеху, «как бы она и ее сын этого ни хотели».

При всем моем уважении к Надежде Никитичне, ей до Аллы Борисовны как до луны. Пугачева была глыбой шоу-бизнеса, она была Примадонной, открывала ногой любые двери, — поделился мнением Лавров.

В последнее время Кадышева очень популярна у зумеров. Она выступает только на больших площадках, ее гонорар вырос до 20 млн рублей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин разгадал секрет успеха популярности Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов. По его словам, молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива, в поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты.

Алла Пугачева
Надежда Кадышева
гонорары
продюсеры
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