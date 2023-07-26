Известный «звездный» хирург Хайдаров мог не иметь права оперировать СМИ выяснили, что «звездный» пластический хирург Хайдаров не прошел подготовку в ординатуре

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

В биографии известного в кругах российского шоу-бизнеса пластического хирурга Тимура Хайдарова обнаружен факт отсутствия в его медицинском образовании прохождения ординатуры, в этом случае Хайдаров не имеет права быть практикующим врачом, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на судебную информацию. Издание напоминает, что Хайдаров оказался в центре скандала с певицей Анастасией Сланевской, более известной как Слава, которая обвинила хирурга в некачественной пластике груди.

Как выяснили журналисты издания, информация об отсутствии у доктора прохождения ординатуры содержалась в иске его предыдущего пациента, который остался недоволен результатом операции в 2019 году. Тогда суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Нынешнее судебное разбирательство между певицей и врачом началось после того, как Слава в соцсетях обвинила хирурга в некачественно проведенной операции по маммопластике, так как у нее остались шрамы, рубцы и асимметрия. Хайдаров в ответ заявил, что певица была предупреждена о рисках и процессе заживления после вмешательства, что хирургическое исправление рубцов и другие реабилитационные услуги значились в планах, однако, по его словам, звезда не выполняла данные ей рекомендации, ссылаясь на слишком загруженный график.

Ранее сообщалось, что на защиту врача встали многие представители шоу-бизнеса. В частности, певец Филипп Киркоров, который обращался к Хайдарову за пластическими операциями по похудению, увеличению ягодиц и «накаченному» прессу, упрекнул Славу в том, что ей «жалко потратить копеечку на наблюдение у профессионала» после операции, и призвал певицу не «хайпить на сиськах-письках».