Известная певица внезапно отменила концерт в Липецке Певица Ирина Дубцова перенесла концерт в Липецке из-за болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Дубцова

Певица Ирина Дубцова перенесла на несколько месяцев свой концерт в Липецке, который должен был состояться 27 мая. Предполагается, что он пройдет 30 сентября. Артистка сообщила в своем Telegram-канале, что не успела выздороветь к выступлению. Она извинилась перед поклонниками и отметила, что подобные ситуации бывают у всех исполнителей.

К моему огромному сожалению сегодня в Липецке мы с вами не увидимся... Я заболела, думала, выздоровлю, но не успела. Извините... Но я обещаю вам, что 30 сентября концерт состоится! — написала певица.

Все билеты, по ее словам, остались действительными. В комментариях фанаты поддержали любимую исполнительницу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что российская актриса Светлана Немоляева идет на поправку. Состояние звезды советского фильма «Служебный роман», о госпитализации которой стало известно 19 мая, стабилизировалось.

По информации Telegram-канал Mash, тест на коронавирусную инфекцию впервые с момента попадания в больницу показал отрицательный результат. Канал предполагает, что народную артистку РСФСР могут выписать из больницы в ближайшие дни, если восстановление продолжится в том же темпе. На прошлой неделе у 87-летней Немоляевой врачи диагностировали приступ фибрилляции предсердий.