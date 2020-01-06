https://static.news.ru/photo/2e90f9d4-30b5-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян Фото: Давид Манукян/vk.com

Возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян рассказал, что получил травму плеча во время отдыха в Куршевеле.

Это называется вывих плеча на Новый год. Но самое обидное, что это правая рука, — написал молодой человек в Instagram.

Свой пост Манукян сопроводил фото рентгена травмы. Он с иронией подписал на снимке, что «рука загуляла на Новый год».

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях после того, как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Позднее блогер назвал певицу «завидной холостячкой».

Ранее Ольга Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи, писал NEWS.ru.