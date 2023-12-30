Ивлеева против клуба «Мутабор». Какой счет ей выставили за голую вечеринку? Mash: руководство клуба «Мутабор» хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Руководство столичного клуба «Мутабор» планирует подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 70 млн рублей из-за «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал Mash. Что произошло?

Почему представители «Мутабора» хотят идти в суд

По информации Mash, руководители заведения считают, что Ивлеева своим мероприятием испортила репутацию клуба.

«Всего за данное мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Вдобавок по договору она гарантировала не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. А также отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения», — говорится в публикации канала.

По данным представителей «Мутабора», они не знали, что конкретно собирается делать блогер. На данный момент клуб закрыт и опечатан.

Какой штраф получила Анастасия Ивлеева за «голую» вечеринку

29 декабря Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. Блогер присутствовала в зале суда.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Одному из соорганизаторов „почти голой“ вечеринки, предпринимателю Анастасии Ивлеевой, назначен штраф. <...> Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей», — говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Кто еще будет судиться с Ивлеевой

Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков в беседе с NEWS.ru рассказал, что он подал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, с которой члены инициативной группы хотят взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.

«Сейчас желающих, поверьте мне, десятки тысяч. Звонят, благодарят, пальцы вверх поднимают. Люди говорят, что лично готовы приехать, чтобы также поучаствовать. И это не только певцы и артисты, обращаются и обычные граждане. Недавно звонили из Омска, Новосибирска и Башкирии, военные ребята тоже пишут — и те, которые сейчас бьются и проливают свою кровь, и те, кто лечатся. Всем уже надоело наблюдать за этим развратом. Учитывая все это, думаю, что наш иск удовлетворят», — сообщил он.

Хамовнический суд Москвы принял этот иск к рассмотрению. Иншаков призвал звезду извиниться перед военными за проведение «голой» тусовки, но в то же время отметил, что не верит в искренность уже выраженных сожалений участников вечеринки.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Что у Ивлеевой было с долгами

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

«Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», — резюмировала она.

Вчера, 29 декабря, стало известно, что Ивлеева погасила почти все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщило издание KP.RU.

«У Насти еще есть время погасить весь долг, до 31 декабря это можно сделать», — рассказал источник KP.RU в ФНС.

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