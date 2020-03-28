Блогер Анастасия Ивлеева, которая провела одиннадцать дней на карантине, нашла положительные аспекты самоизоляции. По её словам, появилась возможность «хоть раз в жизни» выполнить планы на год.
Об этом она
Выучить язык, похудеть или пожирнеть, прочитать книги, написать сценарий к оскароносному кино, приготовить топ-10 блюд из гречки, научиться чему-нибудь новому, разобрать документы и гардероб, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей, — говорится в её сообщении.
Ивлеева заметила, что звать друзей будет уже после карантина из-за короновируса, с которым, надеется блогер, все справятся.
Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева посетила инфекционный блок столичной больницы № 67 и показала работу врачей с заразившимися коронавирусом пациентами. О чём рассказала в Instagram. По её словам, медикам за их работу в условиях повышенного риска можно платить по 1 млн рублей, но деньги для них сейчас не главное.
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