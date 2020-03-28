https://static.news.ru/photo/4dff6c88-7179-11ea-89f9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: nastyaivleeva/instagram.com

Блогер Анастасия Ивлеева, которая провела одиннадцать дней на карантине, нашла положительные аспекты самоизоляции. По её словам, появилась возможность «хоть раз в жизни» выполнить планы на год.

Об этом она сообщила подписчикам на своей странице в Instagram и рассказала, что можно сделать.

Выучить язык, похудеть или пожирнеть, прочитать книги, написать сценарий к оскароносному кино, приготовить топ-10 блюд из гречки, научиться чему-нибудь новому, разобрать документы и гардероб, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей, — говорится в её сообщении.

Ивлеева заметила, что звать друзей будет уже после карантина из-за короновируса, с которым, надеется блогер, все справятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Елена Малышева посетила инфекционный блок столичной больницы № 67 и показала работу врачей с заразившимися коронавирусом пациентами. О чём рассказала в Instagram. По её словам, медикам за их работу в условиях повышенного риска можно платить по 1 млн рублей, но деньги для них сейчас не главное.