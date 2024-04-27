Истории актера Ливанова довели Кудрявцеву до слез в прямом эфире Лера Кудрявцева расплакалась после историй Ливанова о смерти родных

Фото: НТВ

Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион»

Гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ стал актер Игорь Ливанов. Артист рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой, что самое страшное для него — это смерть. Он потерял жену и двух детей. Кудрявцева не смогла сдержать слез.

Ливанов поделился, что его жена и дочь погибли в страшной железнодорожной катастрофе, произошедшей в 1987 году. Тогда у грузового поезда отказали тормоза, и он врезался в пассажирский состав. Жертвами трагедии стали 107 человек, в том числе его родные.

Это было совершенно внезапно. Самое страшное — это опознание. <...> Был выбор — останавливаться или жить дальше. Я выбрал второе. Алкоголь в данном случае вообще не помогает. Нужно найти точку опоры, поэтому я вернулся в театр, где меня любили и до сих пор любят, — рассказал Ливанов.

Еще одна трагедия в жизни актера произошла в 2015 году. Тогда он потерял сына Андрея. Он умер от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Кудрявцева не смогла сдержать слез, слушая его истории.

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