Исполнительница «Муси-Пуси» рассказала, в чем сила Кадышевой Катя Лель: у певицы Кадышевой нужная сердцам частота

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Певица Катя Лель на премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025 заявила, что песни солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой привлекают «особой частотой». По ее словам, сказанным корреспонденту NEWS.ru, у Кадышевой она «нужна» сердцам миллионов.

Музыка циклична, все возвращается, говорят, другой вопрос — какая частота сегодня в тренде. Это та самая частота, которая проникает в сердце человека. Мы можем тысячу раз рассуждать, что хорошо, а что плохо, но, если это завоевывает миллионы сердец, значит, эта нужная частота, — заявила Лель.

Продюсер Виктор Дробыш ранее заявил, что внезапная популярность песен Надежды Кадышевой среди зумеров связана с цикличностью в мире музыки. Он отметил, что сейчас идет хайп на народном творчестве, молодежь подловила эту волну.

Также автор хита «Сигма-бой» Михаил Чертищев ранее заявил, что песни Надежды Кадышевой привлекают зумеров самобытностью. Он отметил, что народные мотивы в музыке всегда «западают в душу». По его словам, сегодня вновь актуально то, что было популярно 20 лет назад.

До этого сообщалось, что команда певицы Надежды Кадышевой работает над переходом шоу в стадионный формат. Информацию подтвердил ее сын Григорий Кадышев. Причиной тому стала небывалая популярность народной артистки.