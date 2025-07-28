Ирину Шейк и звезду фильма «365 дней» застукали за поцелуями на публике Ирина Шейк в полупрозрачном платье поцеловалась с актером Микеле Морроне

Модель Ирину Шейк засняли за страстными поцелуями с актером Микеле Морроне, передает Page Six. Пара была замечена в Неаполе, где они вместе участвовали в съемках рекламной кампании для Dolce & Gabbana.

На снимках видно, как 38-летняя модель в черном полупрозрачном платье прижимается к Морроне, известному по фильму «365 дней», и целует его прямо на глазах у прохожих. Актер был одет в элегантный костюм и, судя по опубликованным кадрам, явно не возражал против такой близости.

Ранее дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера расплакалась из-за назойливых папарацци, окруживших семью у ресторана в Стамбуле. Модель пыталась прикрыться жакетом, но девочка, испугавшаяся вспышек, не сдержала слез.

До этого 85-летнего Аль Пачино засняли в ресторане Рима за ужином с молодой журналисткой Катериной Ди Терлицци. Папарацци подловили момент, когда актер с улыбкой приобнял девушку, и между ними завязалась оживленная беседа. В какой-то момент Пачино отвлекся на телефон, но быстро вернулся к разговору.