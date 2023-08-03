Экс-сотрудник «России-1» озвучил сумму гонорара Мирошниченко Экс-сотрудник «России-1»: в последние годы Мирошниченко жила на гонорары в ток-шоу

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ирина Мирошниченко

Экс-сотрудник телеканала «Россия-1» рассказал, что гонорар актрисы Ирины Мирошниченко за участие в рейтинговых программах на телевидении составлял не менее 100 000 рублей, сообщает Prozvezd.info. Звезду фильмов «Вам и не снилось» и «Я шагаю по Москве» часто приглашали на эфиры в шоу «Пусть говорят» и в «Прямой эфир. Малахов», где она делилась воспоминаниями о знаменитых коллегах.

Сумма ее участия в шоу всегда была стандартная — 100 тысяч рублей за один эфир. Она жила на эти деньги, поэтому осуждать ее не стоит. Ирина Петровна умела искренне сопереживать, знала многих легенд советского и российского кино, снималась с такими людьми, как Сергей Бондрачук, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Зельдин. Она знала много историй о великих актерах, поэтому ее часто звали на программы про внебрачных детей и бывших жен то на «Россию-1», то на Первый канал, приводит издание слова экс-сотрудника «России-1».

По его словам, актрисе прощали походы на два канала: обычно идут либо в «Пусть говорят» идешь, либо в шоу «Прямой эфир. Малахов». Конкуренции не терпят. У Мирошниченко было просто — кто первый из журналистов звонил, к тому она и шла, добавил он.

Экс-сотрудник «России-1» сообщил, что Андрей Малахов и Дмитрий Борисов не скупились на гонорары любимой артистке и долгие годы поддерживали ее. Сама же Мирошниченко не только рассказывала о знаменитостях на телевидении, но и заботилась о некоторых из них. Например, она долгое время помогала подруге Валентине Мальвиной, которая ослепла и жила в доме престарелых.

Последние 20 лет Мирошниченко не снималась в кино, либо играла в крошечных эпизодах. Она действительно могла искренне сочувствовать своим коллегам и их родным. Я помню, как она со съемочной группой ездила в дом престарелых к Малявиной, несколько часов доказывала сотрудникам, что они много лет дружили, а потом уже без камер навещала подругу, искренне заботилась о ней. Она помогала многим детям советских актеров, которые после смерти знаменитых родителей оказались потерянными в этой жизни, не могли найти себе применение, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мирошниченко, возможно, умерла от полиорганной недостаточности, которая стала следствием септического шока. Тяжелое состояние знаменитости было вызвано инфекционном эндокардитом. Артериальное давление актрисы снижалось до критических показателей, а ткани организма почти не пропускали кислород. Кроме того, у Мирошниченко диагностировали опухоль в головном мозге.

3 августа ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил о смерти Мирошниченко. По его словам, она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.