Иосиф Пригожин был удивлён беременностью своей невестки

https://static.news.ru/photo/174aca0e-0ef2-11eb-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин заявил, что от него скрыли беременность молодой невестки Лианы Волковой. Ранее он и его супруга, Валерия, отрицали такую возможность.

Ранее 21-летний сын Валерии и пасынок Пригожина Арсений Шульгин новым фото подтвердил догадки о беременности Лианы Волковой, на которой совсем недавно женился. Теперь общественность волнует вопрос, знали ли об этом родители парня, которые публично всячески отрицали беременность девушки, сообщают «Невские Новости».

Пригожин заявил, что ничего не знал о положении Лианы, потому что не следит за жизнью Арсения слишком пристально. Продюсер отметил, что Арсений сам делится с ним информацией, которую считает нужным рассказать, а контроль давно остался в прошлом. Он добавил, что сам живота Лианы не мерил.

Ранее в интервью NEWS.ru Пригожин заявил, что певица Валерия осталась без новогодних корпоративов: его центр не получил ни одного заказа, хотя в прошлые годы уже летом вносились предоплаты.