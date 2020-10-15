Иосиф Пригожин был удивлён беременностью своей невестки

Иосиф Пригожин заявил, что от него скрыли беременность молодой невестки Лианы Волковой. Ранее он и его супруга, Валерия, отрицали такую возможность.
Ранее 21-летний сын Валерии и пасынок Пригожина Арсений Шульгин новым фото подтвердил догадки о беременности Лианы Волковой, на которой совсем недавно женился. Теперь общественность волнует вопрос, знали ли об этом родители парня, которые публично всячески отрицали беременность девушки,
Пригожин заявил, что ничего не знал о положении Лианы, потому что не следит за жизнью Арсения слишком пристально. Продюсер отметил, что Арсений сам делится с ним информацией, которую считает нужным рассказать, а контроль давно остался в прошлом. Он добавил, что сам живота Лианы не мерил.
Ранее в интервью NEWS.ru Пригожин заявил, что певица Валерия осталась без новогодних корпоративов: его центр не получил ни одного заказа, хотя в прошлые годы уже летом вносились предоплаты.