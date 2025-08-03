Имущество известного блогера арестовали из-за миллионных долгов

Имущество на сумму почти 55 млн рублей визажиста Гоар Аветисян арестовано за долги перед налоговой, сообщает Telegram-канал Mash. При этом обязательства уже были закрыты, но в системе они все равно отобразились.

По данным канала, в списке оказались элитная квартира на Павелецкой набережной площадью 123 квадратных метра, участок в Коммунарке почти на три тысячи квадратных метров, 75% доли в ООО «Бьюти Академия» и весь автопарк, куда вошли Porsche Panamera Turbo, Mercedes GLE AMG 63S, подаренный отцу, и Rolls-Royce Cullinan, на котором Гоар передвигается сейчас.

Первые долги начались еще зимой. Тогда компания Аветисян уже числилась в базе ФНС с задолженностью 1,9 млн рублей. Несмотря на проблемы, блогер продолжала публиковать посты в соцсетях, развивать бренд и продавать курсы.

Ранее стало известно, что на Евгения Петросяна и Елену Степаненко подали в суд за неоплаченную экспертизу. Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте подал на них иск и требует 500 тысяч рублей. В случае его удовлетворения средства могут быть удержаны из доли имущества одного из участников судебного процесса.