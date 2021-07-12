Иеромонах объяснил, почему актриса Васильева ушла в монастырь

Советская и российская актриса 76-летняя Екатерина Васильева приняла постриг, так как является «глубоко верующим человеком», тем более её сын — Димитрий Рощин — является протоиереем, настоятелем храма Святителя Николая на Трёх Горах, рассказал NEWS.ru иеромонах РПЦ Феодорит (Сеньчуков).

Она к этому шла довольно давно, долгое время работала в храме, выполняла послушания, какое-то время назад собиралась уходить из актёрской профессии, потом её благословили продолжить. Есть такое выражение: в монастырь не уходят, в монастырь приходят. Если Господь человека ведёт к этому, если человек идёт, то для него это радость. Человек не наобум решает, — подчеркнул собеседник.

Священник добавил, что монах — это человек, желающий быть только с Богом, несмотря на мирские обязанности в обители.

Общество здесь ни при чём. Но в целом человек отдаёт себя Богу и старается быть с ним, — резюмировал Феодорит (Сеньчуков).

О решении Васильевой стать монахиней рассказала накануне актриса Мария Шукшина. Артистка известна по советским фильмам «Соломенная шляпка» и «Бумбараш». Кроме того, актриса снялась в картинах «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи». Всего на её счету более 200 ролей в кино. В 1993 году Васильева уже принимала постриг, но в 1997 году продолжила карьеру на экранах. Её сын Дмитрий является настоятелем храма Святого Николая Чудотворца, у него семеро детей.

Ранее российский рэпер Face (Иван Дрёмин) признался, что в детстве мечтал стать священником или уйти в монастырь. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Для съёмки музыкант специально прилетел в Киев. Он отметил, что после развода мать стала часто посещать церковь и брала с собой сыновей. Дрёмину понравились службы, хотя он был слишком маленьким, чтобы что-то осознавать.