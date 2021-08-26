Народная артистка Васильева стала монахиней

Народная артистка России Екатерина Васильева, которой 76 лет, стала монахиней. Об этом в своём Telegram-канале сообщила актриса Мария Шукшина.

Васильева больше всего известна по советским фильмам «Соломенная шляпка» и «Бумбараш». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи». Всего на её счету более 200 ролей в кино.

Васильева приняла постриг, её сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние поздравления! — написала Шукшина.

В 1993 году Васильева уже становилась монахиней, но в 1997 году снова начала сниматься. Её сын Дмитрий является настоятелем храма Святого Николая Чудотворца, у него семеро детей.

Ранее российский рэпер Face (Иван Дрёмин) признался, что в детстве мечтал стать священником или уйти в монастырь. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Для съёмки музыкант специально прилетел в Киев. Он отметил, что после развода мать стала часто посещать церковь и брала с собой сыновей. Дрёмину понравились службы, хотя он был слишком маленьким, чтобы что-то осознавать.