Рэпер Face рассказал о детской мечте уйти в монастырь

https://static.news.ru/photo/cd81d8f0-ce62-11eb-bcb5-96000091f725_660.jpg Фото: facepublicenemy/instagram.com

Российский рэпер Face (Иван Дрёмин) признался, что в детстве мечтал стать священником или уйти в монастырь. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

Для съёмки музыкант специально прилетел в Киев. Он отметил, что после развода мать стала часто посещать церковь и брала с собой сыновей. Дрёмину понравились службы, хотя он был слишком маленьким, чтобы что-то осознавать.

Я помню, что я хотел быть священником. Я раскладывал иконы, садился, читал какой-то акафист, Евангелие — потом шёл и причащал деда просфоркой со святой водой. Я хотел действительно в какой-то момент в детстве — мне было лет пять — стать священником, чуть ли не монахом, — рассказал Face.

Дрёмин отметил, что до сих пор ему нравится православная культура. Он добавил, что любит ходить в храм во время путешествий. При этом Дрёмин верит в некие высшие силы, но не в привычной религиозной трактовке.

Исполнитель также рассказал о детском увлечении боксом. По его словам, для серьёзных успехов ему не хватало уверенности в своих силах. Самым серьёзным достижением стало серебро на чемпионате Башкирии.

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