Ида Галич пожаловалась на переживания из-за развода

https://static.news.ru/photo/da79929a-8020-11eb-b8b8-96000091f725_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Блогер и певица Ида Галич несколько месяцев назад объявила о решении расстаться с отцом своего ребёнка Аланом Басиевым. Паре удалось сохранить дружеские отношения, но девушка призналась, что всё равно очень страдает из-за предстоящего развода.

Развод выпал на все семейные праздники. Это сложно объяснить, но в такие денёчки накрывает как-то по-особенному. Мол, смотри! Какие все вокруг молодцы счастливые, а ты неправильная, у тебя не получилось. Ну, такое себе развлечение, — написала Галич в Instagram.

Блогер заявила, что 8 марта ей совсем не хочется праздновать и веселиться. По словам Галич, она в настоящее время учится принимать себя такой, какая есть, и делает в этом деле успехи.

Это моя маленькая победа. Я искренне вас поздравляю, девочки! Желаю вам женского счастья! А если вы сейчас пребываете в таком же положении, как я, я вас тогда ещё и обнимаю! Всё будет хорошо! Собрались, — обратилась к подписчицам Галич.

Заявление о разводе Галич и Басиева поступило в участок мирового судьи. Это говорит о том, что пара не намерена делить имущество или вести тяжбу из-за алиментов. Певица говорит о своём будущем бывшем муже только хорошее и считает, что отношения родителей не должны сказываться на ребёнке. Сын после развода останется с мамой.

Ранее Галич поделилась с подписчиками своим фото в нижнем белье, чтобы показать, как её тело выглядит после родов, передавал NEWS.ru.