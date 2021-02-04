Ида Галич показала, как похудела после родов

https://static.news.ru/photo/123d9f86-66f5-11eb-9666-96000091f725_660.jpg Фото: galichida/Instagram.com

Блогер и ведущая Ида Галич год назад родила сына. Она призналась, что за время беременности набрала больше 30 кг. Сейчас ей уже удалось сбросить 25 кг, и она решила утешить всех молодых мам, испытывающих те же проблемы. Она опубликовала две фотографии: как выглядит сейчас и как выглядела сразу после родов, и призвала не зацикливаться на лишних килограммах.

Я хочу, чтобы ты перестала проходить мимо зеркала с опущенной головой. Сядь и ещё раз вспомни, что ты сотворила чудо — ты родила, — написала она под фото в Instagram.

Блогер призналась, что и сейчас собой не очень довольна, но у неё уже нет переживаний относительно своего веса. Галич призвала молодых мам поберечь свои нервы, так как «впереди ещё столько поводов будет впасть в депрессию».

Многие подписчики поддержали Иду Галич. Одни восхитились смелостью ведущей, другие похвалили её за успехи в похудении, третьи поблагодарили за поддержку, сообщает «Экспресс-газета».

Как писал NEWS.ru, Ида Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. Информация об этом появилась в беседе с подписчиками. Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. Почти год назад, в феврале 2020 года, Ида и Алан впервые стали родителями — у них родился сын Леон. Разрыв отношений она прокомментировала в Instagram-сторис. При этом 30-летняя блогер добавила, что по-прежнему призывает верить в любовь. Поклонники Галич восприняли такую новость с большим разочарованием. Некоторые из них уверены, что пара преодолеет все трудности и сохранит брак.