Хованский сравнил жизнь в России и Европе Уехавший из России Хованский заявил, что в Европе более грязно и скучно

Фото: Социальные сети

Юрий Хованский

Покинувший Россию блогер Юрий Хованский заявил, что в Европе более грязно и скучно, чем в России. В своем Telegram-канале он написал, что во многих европейских городах живет больше бездомных, чем в Москве.

В 22:00 даже бары не работают, по улицам никто не ходит, тупо тухляк тухлятыч. Самое живое место в Хельсинки выглядит унылее, чем центральная площадь в моем родном пердяево, — отметил он.

Несмотря на эти недостатки, блогер отметил, что многие россияне восхищаются жизнью в европейских странах и возводят ее в культ. В заключение он призвал «прекратить выдавать Запад за какое-то фантастическое царство, где нет грабежей, убийств, мусора на улице, а есть только велодорожки и вкусное пиво».

Ранее Хованский рассказал о желании отказаться от гражданства РФ. Сейчас он проживает в Сербии, куда уехал в сентябре 2022 года. Как признался видеоблогер, у него есть мексиканское гражданство, однако нет загранпаспорта североамериканского государства. В то же время жить в Сербии можно только при наличии этого документа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Юрию Хованскому по возвращении в РФ «наденут наручники». Таким образом депутат ответила на его слова о попытках отказа от гражданства РФ и нежелании ехать на родину ни под каким предлогом.