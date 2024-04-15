Стало известно, что ждет Хованского в случае возвращения в Россию Депутат Драпеко заявила, что Хованский может вернуться в Россию

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Юрий Хованский

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru заявила, что видеоблогеру Юрию Хованскому по возвращении в Россию «наденут наручники». Таким образом депутат ответила на его слова о попытках отказа от гражданства РФ и нежелании ехать на родину ни под каким предлогом.

А зачем нам его рекламировать? Пусть говорит все что хочет. Вернется — наденем наручники, — сказала Драпеко.

Хованский дал интервью YouTube-каналу «ВПИСКА», в котором заявил, что не собирается возвращаться в Россию «даже на похороны». По словам блогера, на родину он поедет только, если его экстрадируют. Более того, Хованский утверждает, что не поехал на корпоратив, за проведение которого ему предлагали 2 млн рублей.

Ранее видеоблогер подрался с рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в Сербии. Это произошло на концерте певца в Белграде, когда Хованский забрался на сцену и начал нецензурно выражаться.

Сейчас блогер живет в Сербии. Он уехал в республику в сентябре 2022 года. Он признался, что думал об отъезде из РФ, после в СИЗО, где оказался по уголовному делу из-за песни во время стрима. Хованский позже получил мексиканское гражданство.

