Известный блогер решил отказаться от гражданства РФ Блогер Юрий Хованский рассказал о желании отказаться от российского гражданства

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Блогер Юрий Хованский в интервью для YouTube-канала «Вписка» рассказал о желании отказаться от гражданства РФ. Сейчас он проживает в Сербии, куда уехал в сентябре 2022 года.

Как признался видеоблогер, у него есть мексиканское гражданство, однако нет загранпаспорта североамериканского государства. В то же время жить в Сербии можно только при наличии этого документа.

Поэтому формально я могу отказаться (от российского гражданства — ред. NEWS.ru), но тогда меня взашей вытолкают в Мексику, — объяснил ситуацию Хованский.

В ходе интервью он также заверил, что не собирается возвращаться в Россию «даже на похороны». На родину блогер решится поехать, только если его экстрадируют.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Юрию Хованскому по возвращении в РФ «наденут наручники». Таким образом депутат ответила на его слова о попытках отказа от гражданства РФ и нежелании ехать на родину ни под каким предлогом.

До этого видеоблогер подрался с рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в Сербии. Это произошло на выступлении певца в Белграде, когда Хованский забрался на сцену и начал нецензурно выражаться.