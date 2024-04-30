«Хотел хайпануть»: продюсер заявил о страданиях Сердючки из-за бойкота в РФ Продюсер Лавров: Данилко очень страдал после объявленного ему бойкота в России

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Данилко

Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, столкнулся с бойкотом в России после Евровидения, рассказал продюсер Сергей Лавров в беседе с mk.ru. По его словам, это принесло артисту определенные страдания. Говоря о его песни с Евровидения, продюсер отметил, что артист хотел хайпануть, однако это вылилось в неприятные для него последствия.

Все обрушилось из-за «Евровидения». Андрей, конечно, не говорит, но, я думаю, что с этой фразой «Раша, гудбай», он хотел хайпануть изначально. Знал, что националистические настроения в Европе есть. Думаю, что на них эта фраза и была рассчитана. А потом его поперли везде — то же самое, как с «голой» вечеринкой, — рассказал Лавров.

По его словам, Данилко является большим фанатом российских артистов, и в РФ его очень любили. Продюсер добавил, что в новогодние праздники он зарабатывал по несколько миллионов евро. Теперь же артист довольствуется небольшими концертами на Украине. Были заявлены выступления в США, однако он не получил разрешение на пересечение границы, добавил Лавров.

Ранее Данилко также запретил въезд в ОАЭ. Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, что это произошло, потому что страна хочет быть аполитичной. По его словам, в Абу-Даби хотят, чтобы конфликты и претензии иностранцев оставались «снаружи».