Харламов вышел в свет с похожей на его жён блондинкой

https://static.news.ru/photo/f9b7c022-c983-11ea-bcd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Гарик Харламов был замечен на одной из светских тусовок с неизвестной блондинкой. По типажу девушка похожа на обеих жён артиста — Юлю и Кристину.

С Кристиной Асмус актёр ещё не успел развестись, но его персону атакует множество дам, пишет KP.RU. Такую популярность Харламова у женщин СМИ объясняют большими заработками артиста: по данным журнала Forbes, резидент Comedy Club зарабатывает порядка 208 млн рублей в год.

Сейчас Харламов всё чаще появляется на светских вечеринках, видимо, чтобы отвлечься от мыслей о разводе. О его новой пассии ничего не известно, но это точно не Яна Кошкина, слухи о романе с которой высмеял сам юморист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram фото Гарика Харламова на танцполе. Резидент Comedy Club танцует медленный танец с Павлом Волей.