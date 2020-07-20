Харламов вышел в свет с похожей на его жён блондинкой

Гарик Харламов был замечен на одной из светских тусовок с неизвестной блондинкой. По типажу девушка похожа на обеих жён артиста — Юлю и Кристину.
С Кристиной Асмус актёр ещё не успел развестись, но его персону атакует множество дам,
Сейчас Харламов всё чаще появляется на светских вечеринках, видимо, чтобы отвлечься от мыслей о разводе. О его новой пассии ничего не известно, но это точно не Яна Кошкина, слухи о романе с которой высмеял сам юморист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице в Instagram фото Гарика Харламова на танцполе. Резидент Comedy Club танцует медленный танец с Павлом Волей.
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