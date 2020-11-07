Пример лицемерия: Харламов ответил Дудю и Моргенштерну о юморе Comedy Club

https://static.news.ru/photo/3c59a990-20eb-11eb-9052-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Шоумен Гарик Харламов назвал лицемерием критику Comedy Club со стороны журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргенштерна. Те в ходе общения на YouTube заявили, что телепередача утратила остроту юмора.

Во время интервью Дудь спросил музыканта, следил ли тот за судьбой Comedy Club. Музыкант ответил, что раньше любил смотреть эту программу, потому что было «весело и классно». Однако сейчас, выразил мнение он, «такой юмор — он больше не смешной».

В ответ на это Дудь добавил, что телешоу стало «академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то». Однако, по его словам, резиденты в итоге сами превратились в то, над чем смеялись. В итоге «комедия перестала работать».

Задетый за живое Харламов выложил в Instagram эту часть разговора вперемешку с кадрами из выпусков Comedy Club, где и Дудь, и Моргенштерн, сидя в зале, с упоением смеются над шутками резидентов и, очевидно, вполне довольны юмором.

Далекое прошлое. <...> 2018 год. Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд, — подписал видео Харламов.

Он напомнил, что проект существует в телеэфире уже 18 лет. При этом у передачи до сих пор большое количество поклонников. К передаче можно относиться по-разному, однако пока у неё есть зритель, она жива, подчеркнул шоумен.

Ранее, как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал интервью Моргенштерна Дудю. Он назвал их заявления и действия хайпом, пошлостью и «обменом блевотины».