Гузееву довели до слез во время съемок «Давай поженимся» Гузееву растрогало исполнение песни Трофимова участницей шоу «Давай поженимся»

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Лариса Гузеева

Студентка из Челябинска Анна Толмачева довела до слез ведущую Ларису Гузееву, исполнив во время съемок шоу «Давай поженимся» песню Сергея Трофимова «Родина». Главная героиня поделилась с 74.RU впечатлениями от участия в телепередаче, посвященной «Дню защитника Отечества».

Продюсеры нашли 18-летнюю девушку через соцсети. Ее типаж подошел для программы, призналась дочь потомственных офицеров.

Меня быстро взяли на съемки, уже через четыре дня я была в Москве, хотя обычно люди по полгода ждут, по месяцу. Вся программа была построена на том, что привели девушку воспитанную, благочестивую, из офицерской семьи, весь культ был на этом, — отметила она.

На ведущих девушка произвела хорошее впечатление. Когда женихи исполняли для главной героини песню Трофимова, она присоединилась к ним, что очень тронуло присутствующих, особенно Гузееву.

Лариса Гузеева в конце программы плакала, — сказала «невеста».

После съемок студентка из Челябинска обменялась с потенциальными кандидатами в женихи контактами. Однако о свадьбе пока что не задумывается, подчеркнула Толмачева.

Ранее Гузеева на премьерном показе фильма «Теща» заявила, что юморист Гарик Харламов — талантливый и профессиональный человек. Поскольку по возрасту он годится ей в сыновья, она считает его любимым мальчиком. По словам телезвезды, Харламов дал ей много любви и нежности.