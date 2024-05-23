Гузееву довели до слез в день рождения Коллеги подарили Гузеевой в день рождения сумку для собаки за 300 тысяч рублей

Коллеги по программе «Давай поженимся» подарили телеведущей Ларисе Гузеевой в день 65-летия переноску Louis Vuitton для ее собаки Жужи стоимостью около 300 тысяч рублей. Увидев презент, актриса прослезилась, о чем сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сотрудницы признались, что привезли брендовую сумку из Милана.

Мои куколки, прекрасны мои! Боже мой! Вы хотите, чтобы я сейчас заплакала? Ну это просто до слез, — прокомментировала подарок именинница.

Ранее в подкасте «Жизнь замечательных» на Первом канале Гузеева сообщила, что обязана карьерой режиссеру Эльдару Рязанову, который снял ее в картине «Жестокий романс». По ее воспоминаниям, чтобы посмотреть на нее, Рязанов и главный оператор фильма Вадим Алисов приехали на дипломный спектакль в Санкт-Петербург в ЛГИТМиК, где на тот момент училась актриса. После спектакля были пробы, в том числе с Никитой Михалковым, и последующее утверждение на роль Огудаловой.

До этого Гузеева вспомнила, как в 1984 году во время съемок картины «Жестокий романс» над ней потешалась Людмила Гурченко. По словам актрисы, она в то время была неопытной и не имела права голоса на картине, а Гурченко считалась именитой и уважаемой кинозвездой. Кадры с участием Гурченко впоследствии были вырезаны из фильма режиссером Эльдаром Рязановым, потому что ее героиня не вписалась в общую концепцию, сообщила Гузеева.