Гузеева поделилась редким фото с дочерью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем Telegram-канале редкий снимок с дочерью. На фотографии звезда фильма «Жестокий романс» стоит рядом с 24-летней Ольгой у зеркала.

В руках девушка держит смартфон, на который и был сделан кадр. Актриса и наследница одеты в черное, также сходства добавляют темные волосы почти одинаковой длины. На снимок попала и собака знаменитости по кличке Жужа.

Ранее в подкасте «Жизнь замечательных» на Первом канале Гузеева сообщила, что обязана карьерой режиссеру Эльдару Рязанову, который снял ее в картине «Жестокий романс». По ее воспоминаниям, чтобы посмотреть на нее, Рязанов и главный оператор фильма Вадим Алисов приехали на дипломный спектакль в Санкт-Петербург в ЛГИТМиК, где на тот момент училась актриса. После спектакля были пробы, в том числе с Никитой Михалковым, и последующее утверждение на роль Огудаловой.

До этого Гузеева вспомнила, как в 1984 году во время съемок картины «Жестокий романс» над ней потешалась Людмила Гурченко. По словам актрисы, она в то время была неопытной и не имела права голоса на картине, а Гурченко считалась именитой и уважаемой кинозвездой. Кадры с участием Гурченко впоследствии были вырезаны из фильма режиссером Эльдаром Рязановым, потому что ее героиня не вписалась в общую концепцию, сообщила Гузеева.