Гузеева нелестно отозвалась о муже на съёмках

https://static.news.ru/photo/c25d8240-e55f-11ea-a5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Ведущая программы «На дачу!» на Первом канале Лариса Гузеева призналась, что её отношения с бизнесменом-ресторатором Игорем Бухаровым далеки от идеала, потому что иногда он позволяет себе лишнего в общении с ней.

Гузеева ради съёмок нового выпуска отправилась в Подмосковье к семье Лаврухиных, чтобы поговорить о жизни, проведённой в самоизоляции. Но до этого ведущая заехала на рынок, чтобы купить продуктов для своих новых героев. Там она познакомилась с продавцом, который намекнул, что у звезды есть проблемы с лишним весом.

Это вы со зла? Вас как зовут? Игорь? Как моего мужа — он такой же у меня ехидный, — отметила Гузеева.

Мужчине стало неловко, после чего он решил вернуть расположение артистки, сыграв ей на баяне. Кроме того, продавец подарил светской львице пакет с чечевицей. Это растопило её сердце.

Вы просто решили поиздеваться надо мной, — миролюбиво заявила Гузеева.

После этого она отправилась к героям своего шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что Лариса Гузеева раскритиковала российских артистов «в возрасте». Ей пришлось не по душе, что те всячески молодятся, пытаясь замаскировать возраст, обращаясь друг к другу по имени. На такие размышления её натолкнула ситуация в семье Башмаковых, к которым приехала съёмочная группа телепроекта «На дачу!». У дружной ячейки общества — Николая и Зои — пятеро внуков. Однако бабушку они называют исключительно по имени. Эта ситуация напомнила 61-летней Гузеевой о схожей традиции в шоу-тусовке.