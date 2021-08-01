Гурцкая прокомментировала скандал с её фондом для незрячих детей

Российская эстрадная певица Диана Гурцкая прокомментировала NEWS.ru скандал с её фондом «По зову сердца» для незрячих детей, который, по данным СМИ, якобы хотят закрыть из-за долгов. Заслуженная артистка опровергла распространившиеся в прессе слухи.

В понедельник, 2 августа, Telegram-канал Mash заявил , что столичная мэрия требует выселить фонд Дианы Гурцкой. Во время карантина (с марта по декабрь 2020-го) организация не платила за аренду, из-за чего образовался долг в 588 тысяч рублей. За это, по данным канала, мэрия потребовала не просто его выплатить, а привести помещение в первозданный вид и покинуть его.

Никаких проблем во взаимодействии между фондом «По зову сердца» и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности, — заверила Гурцкая.

Певица отметила, что у организации действительно есть задолженность по коммунальным и арендным платежам, однако никакого разговора о прекращении работы фонда для незрячих детей не было. Задолженность, по словам Гурцкой, будет погашена в ближайшее время.

Хочу отдельно поблагодарить власти города. Как только появилась информация, сразу же позвонили из мэрии города с вопросом, что случилось, и предложением помочь в разрешении ситуации, — заключила она.

Ранее Гурцкая отреагировала на упрощение правил оформления инвалидности. По её словам. это давно ожидаемый и правильный шаг. Заслуженная артистка России также понадеялась, что бюрократы в регионах не стремятся усложнить эту процедуру.