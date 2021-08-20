Губерниев снова поиздевался над Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял образ певицы Ольги Бузовой. На репетиции выступления на конкурсе «Новая волна» исполнительница вышла в футболке с надписью «Где мой коньяк», она является отсылкой к конфликту Бузовой с Губерниевым во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Соответствующий пост комментатор опубликовал на своём Telegram-канале.

Я так и не понял, перестала или не перестала? — написал Губерниев.

Скандал случился из-за того, что Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет.

На этом моменте Бузова не сдержала слёз. Она призналась, что ей неважно, футбол Черчесова или любого другого тренера, она поддерживает российских футболистов и любит «смелый футбол». Она вспомнила, что с детства болеет за «Зенит», а также «выросла на Английской премьер-лиге и Бундеслиге».