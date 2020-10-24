«Грязные танцы» Ивлеевой попали на видео

https://static.news.ru/photo/f1b17a60-16c9-11eb-a057-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: agentgirl/instagram.com

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в социальной сети ролик, в котором спародировала знаменитый номер из фильма «Грязные танцы».

Какой ваш любимый фильм? — подписала видео в Instagram знаменитость.

Поклонникам понравился новый образ ведущей, правда, многие заметили, что в этой постановке не хватает мужа Ивлеевой, рэпера Элджея.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители телешоу о путешествиях «Орёл и Решка» долгое время просили организаторов вернуть Анастасию Ивлееву в качестве ведущей, однако когда это произошло, многим не понравилось её поведение. После выпуска про Албанию под видео на YouTube можно найти множество соответствующих комментариев. Пользователи заявили, что жена Элджея «зазвездилась». Поклонники сошлись во мнении, что раньше Ивлеева была смешной и интересной, а сейчас «её невозможно смотреть, ведёт себя глупо, наигранно и с деревенскими понтами». Новую ведущую «Орла и Решки» Юлию Коваль, напротив, хвалили. Девушка является подругой Ивлеевой. Зрители посчитали, что Коваль больше выкладывалась и старалась показать Албанию с интересной стороны.