https://static.news.ru/photo/915743ec-e2b4-11e9-84b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Little big/vk.com

Минск и Харьков оказались в списке всероссийского концертного тура группы Little big. В белорусскую столицу музыканты могут приехать 25 октября текущего года. Визит на Украину запланирован на 1 ноября.

Директор коллектива Алина Пязак объяснила попадание населённых пунктов в гастроли по РФ опечаткой, передаёт радиостанция « Говорит Москва ».

Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают, — рассказала представитель Little big.

Пязак не уточнила, где допущена ошибка — в названии тура или в списке городов.

Российская группа Little big основана в 2013 году. Международная слава пришла к ней в 2018 году, когда вышел клип на песню Skibidi. Он набрал более 265 миллионов просмотров.

Ранее News.ru сообщал, что Little Big выпустит совместный трек с певицей Tatarka и с британскими музыкантами из Clean Bandit. Песня выйдет в этом году.