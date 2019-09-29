Минск и Харьков оказались в списке всероссийского концертного тура группы Little big. В белорусскую столицу музыканты могут приехать 25 октября текущего года. Визит на Украину запланирован на 1 ноября.
Директор коллектива Алина Пязак объяснила попадание населённых пунктов в гастроли по РФ опечаткой, передаёт радиостанция «
Группа едет во всероссийский тур. Там опечатались, бывает такое. Сейчас над этим работают, — рассказала представитель Little big.
Пязак не уточнила, где допущена ошибка — в названии тура или в списке городов.
Российская группа Little big основана в 2013 году. Международная слава пришла к ней в 2018 году, когда вышел клип на песню Skibidi. Он набрал более 265 миллионов просмотров.
Ранее News.ru сообщал, что Little Big выпустит совместный трек с певицей Tatarka и с британскими музыкантами из Clean Bandit. Песня выйдет в этом году.